«Росатом» купил три квартиры для медиков в Снежинске

Госкорпорация выделила на это 12 млн рублей

Госкорпорация «Росатом» направила 12 миллионов рублей на приобретение трех квартир для медиков в Снежинске. Ожидается, что эта акция позволит привлечь в закрытый город врачей узких специальностей, сообщает пресс-служба РФЯЦ—ВНИИТФ.

Деньги выделены в рамках совместного проекта ФМБА России и «Росатома» по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи. Квартиры куплены в новостройке по улице Строителей.

«Это один из шагов, который позволит решить острую кадровую проблему в нашей медсанчасти. Каждый новый врач — это увеличение доступности медицинской помощи и качественные перемены в здравоохранении», — говорит заместитель директора РФЯЦ—ВНИИТФ Вадим Абакулов.

Одну двухкомнатную квартиру площадью 72 кв. метра уже заняли супруги неонатологи из роддома Снежинска Мария и Андрей Суханевич. Еще две квартиры подготовлены для врачей, которые только приедут работать в город.

Все три квартиры считаются служебными и передаются врачам в аренду.