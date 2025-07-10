Ролики и велосипеды стали лидерами продаж в Челябинске в апреле — мае

Также в топе — скейтборды, беговелы и самокаты

Скейтборды, велосипеды и ролики показали наиболее активный рост продаж в апреле — мае 2025 года. Как сообщает пресс-служба «Авито», по сравнению с февралем — мартом интерес к этим снарядам заметно вырос.

Так, велосипеды челябинцы стали приобретать в 2,5 раза чаще, чем в начале года, причем продажи детских велосипедов выросли втрое.

«Средняя стоимость велосипеда на сайте объявлений составила около 12 тысяч рублей, что на 20% ниже, чем в феврале — марте. Детские модели подешевели на 11% и стоили в среднем 4 тысячи рублей», — рассказали в компании.

Продажи беговелов также увеличились в 2,5 раза. Их средняя цена уменьшилась на 6% и составила 2 тысячи рублей.

Самокаты для взрослых челябинцы покупали в апреле — мае в два раза чаще, чем в феврале — марте, в среднем по 10 тысяч рублей, на 8% дешевле.

Интерес к детским самокатам вырос на 57%, а их средняя стоимость поднялась до 13 тысяч рублей (+17% к предыдущему периоду).

Также в 2,5 раза выросли продажи роликов (средняя цена на пару коньков составила 1,5 тысячи рублей, +12%) и скейтбордов (2 тысячи рублей, −31%); продажи лонгбордов увеличились на 88% (4 тысячи рублей).

Кроме традиционных видов активного отдыха, челябинцы стали чаще приобретать товары для водных развлечений. В апреле — мае продажи товаров для водного спорта выросли на 46%. Особенно популярными оказались серфы — спрос на них вырос на 86% (36 тысяч рублей, +10%). Набирают популярность сапборды: рост продаж — 37% (12 тысяч рублей, −22% к февралю — марту).

Автор: Полина Пашнина