Родовые сертификаты в России стали электронными

Родителям больше не придется носить с собой бумажный бланк

С начала июля 2021 года родовый сертификат в России формируется только в электронном виде. Как говорится в социальных сетях Госуслуг, это упростит его заполнение медицинскими работниками и избавит будущую маму от лишних бумаг.

«Бланк электронного родового сертификата формируется врачами при первом посещении женщиной женской консультации по месту жительства. Создание электронного сертификата значительно упростит процедуру его заполнения медицинскими работниками, а женщине, в свою очередь, не придется больше носить с собой неудобный бумажный бланк и переживать, что он может быть испорчен или утерян»,— сообщают представители портала.

Сертификат будет храниться и заполняться в единой информационной системе Фонда социального страхования «ЕИИС «Соцстрах».

Напомним, родовый сертификат — это документ, который предоставляет беременной женщине право самостоятельно выбирать медучреждение, в котором она будет наблюдаться во время беременности, рожать и наблюдать новорожденного в течение года. Сотрудники выбранной будущей мамой организации получат прибавку к зарплате за оказанные женщине услуги.