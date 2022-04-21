Родных красноармейца нашли спустя 10 лет после обнаружения его останков

Сегодня им передадут его личные вещи

Сегодня, 21 апреля, в городе Пласт Челябинской области состоится передача родственникам личных вещей красноармейца Владимира Шерстобитова, пропавшего без вести в 1943 году. Его останки были найдены поисковиками еще в 2012 году. Целых десять лет ушло на то, чтобы установить личность бойца и найти его родных.

Солдатский медальон, фрагменты вкладыша с личными данными бойца и кокарду передаст 81-летней племяннице Владимира Шерстобитова руководитель поискового отряда «Варна. Поиск» Виктор Акиньшин. Почетную миссию ему поручили на церемонии открытия поискового сезона в рамках акции «Вахта Памяти — 2022» сегодня, 21 апреля.

«Нашему отряду „Варна. Поиск“ посчастливилось разыскать родственников солдата, которые сейчас проживают в городе Пласт. И прямо сегодня мы вручим им личные вещи красноармейца, который был уроженцем Чесменского района», — сообщил Виктор Акиньшин.

По словам председателя регионального отделения «Поискового движения России» Евгения Гуриновича, останки Владимира Шерстобитова были найдены одним из поисковых отрядов Ленинградской области в 2012 году на Синявинских высотах. Здесь разворачивались жесточайшие сражения во время битвы за Ленинград и погибло огромное количество солдат.

«Останки Владимира Шерстобитова торжественно захоронили в безымянной могиле там же, на Синявинских высотах. Установить его личность удалось только в 2017 году, с появлением технологий, которые позволили прочесть вкладыш из солдатского медальона. Еще год ушел на поиски ныне живущих родственников красноармейца», — рассказал Евгений Гуринович.

Подробно об открытии Вахты Памяти — 2022 читайте в нашем материале.