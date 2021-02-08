Родные и соцработники не поделили тело челябинца, умершего от ковида

Впрочем, предметом спора могло стать не тело, а двухкомнатная квартира

84-летний пенсионер из Челябинска Виктор Шпагин умер в больнице от осложнений коронавируса. Из морга ГКБ № 1 его тело забрали представители муниципального предприятия «Социальная гарантия». Но увезти в крематорий дедушку не успели. Катафалк соцслужбы блокировали родные пенсионера. Они сами хотели похоронить деда.

Почему разгорелся этот конфликт и кому в итоге досталось тело — читайте в нашем материале.

«Пришел напуганным, просил защиты»

Появление ритуальщиков в морге было отнюдь не случайным. Еще в 2017 году Виктор Шпагин заключил договор о пожизненном содержании с муниципальным учреждением «Социальная гарантия», которое более 20 лет работает при комитете соцзащиты Челябинска. Дедушка получил хорошую прибавку к пенсии (два прожиточных минимума каждый месяц), а взамен передал городу свою двухкомнатную квартиру на окраине ЧТЗ.

«Виктор Шпагин обратился к нам за защитой от родственников. Он рассказал, что родственники его избили, забрали у него все документы. В полиции по этому факту завели уголовное дело. В своем заявлении он указал, что с родственниками отношения не поддерживает и просит о заключенном договоре никому не сообщать. В договоре пожизненного содержания Виктор Шпагин выразил свою волю по захоронению в виде кремации с последующим захоронением урны на любом кладбище города. Дееспособность дедушки была подтверждена справкой и удостоверена нотариусом», — рассказала ИА «Первое областное» директор муниципального казенного учреждения «Социальная гарантия» Марина Вандровская.

По словам директора «Социальной гарантии», квартира пенсионера сразу при подписании договора перешла в городскую казну. После смерти хозяина с нее снимут обременение и направят в маневренный фонд Челябинска — в будущем эту двушку отдадут очередникам. Продавать ради денег ее не будут.

Тело Шпагина в итоге отдали представителям «Социальной гарантии». Пенсионера кремировали. А его прах захоронят на одном из кладбищ Челябинска.

«Женился на молодой и сам отвернулся от близких»

Однако близкие хотят оспорить договор, подписанный дедом, и уже написали заявление в прокуратуру.

«Пусть проверят бумаги, лишним это не будет. Когда дедушка заключал договор с „Соцгарантией“, ему было под 80 лет. Не уверена, что ему озвучивали все пункты договора. И что он полностью все понимал. Дедушка был христианином и должен был быть похоронен в земле. Разве он мог дать добро на кремацию?» — говорит внучка умершего Анастасия Комарова.

Девушка также опровергает, что ее близкие не общались с дедом в последние годы. Это он не хотел общаться с родными.

«Несколько лет назад у дедушки умерла супруга, с которой он прожил 60 лет. А вскоре дед заявил, что снова женится. Его невеста оказалась гораздо моложе него. Мы узнали, что эта дама уже трижды вдова и все ее предыдущие браки были с возрастными мужчинами. Конечно, мы стали отговаривать деда. А он сопротивлялся: „Я ее люблю!“ В итоге это не мы, а он сам отказался с нами общаться», — говорит Анастасия.

Впрочем, брак с молодой оказался недолгим. Когда женщине стало известно о социальном контракте, по которому квартира деда перейдет государству, они развелись.

По словам Насти, дед все-таки не терял связи с близкими. Летом прошлого года он гулял на ее свадьбе. Минувшей осенью, когда у пенсионера обнаружили ковид, его тоже поддерживали родные: звонили и навещали, привозили таблетки. И на этот раз, когда болезнь оказалась сильнее, проводить Виктора Шпагина в последний путь семья хотела самостоятельно.

Правда, могила, которую близкие подготовили на «семейном кладбище» в Копейске, так и осталась пустой.

«А венки для деда мы несколько дней возили в машине. Соцработники обещали, что позовут нас на похороны в субботу. Но на наши звонки никто не отвечает. Сестра дедушки, а ей 79 лет, слегла с давлением. Она сильно переживает. Даже в больницу лечь отказалась, пока не увидит могилу брата», — говорит Анастасия.



«Мы выполняем условия договора»

На претензии близких ответили в городском комитете социальной политики.

«Учреждение „Социальная гарантия“ работает в правовом поле. Основная задача сотрудников — создать комфортные условия проживания, обеспечить уход и внимание пожилым людям, которые в силу разных жизненных ситуаций остались одни. Граждане на добровольной основе заключают договор пожизненного содержания с иждивением. Муниципалитет исполняет свои обязательства в полной мере как финансово, так и созданием благоприятных условий существования, чтоб пожилые люди не чувствовали себя одинокими и брошенными. В ситуации с гражданином Виктором Шпагиным были выполнены все условия договора и пожелания гражданина», — комментирует этот конфликт председатель Комитета социальной политики города Лариса Мошкова.