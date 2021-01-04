Родителям медика из Челябинска, пострадавшим на пожаре, оказывают помощь

Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве

Пострадавшим на пожаре родителям медицинского работника Ольги Новиковой оказывают помощь. Пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области сообщает, что сразу после происшествия с семьей связались представители ведомства и дорожной клинической больницы ОАО «РЖД».

«От переезда в служебное жилье пострадавшие отказались, выбрав размещение у ближайших родственников. По состоянию здоровья отца Новиковой планируется перевезти в ожоговый центр Челябинска», — отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

Кроме того, семье будет оказана материальная и иная необходимая помощь, в том числе и по восстановлению документов. Ситуация находится на контроле ведомства.

Напомним, что пожар в поселке Железнодорожный произошел вечером 2 января. Во время эвакуации из дома глава семьи, 72-летний мужчина, пострадал. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился оказать семье Ольги Новиковой необходимую поддержку.