Родителям из Челябинской области разрешили сдать ЕГЭ по истории

Экзамены проведут в течение марта

На Южном Урале стартовала Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». В этом году мамам и папам выпускников предлагают сдать единый экзамен по истории, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Надеемся, что, приняв участие в акции, родители смогут правильно настроить своих детей и помочь им при подготовке к ЕГЭ, а также во время сдачи экзаменов», — отмечают в пресс-службе.

История не является обязательным предметом при сдаче ЕГЭ. Ее выбирают, когда того требуют правила вуза.

«В ходе пробного ЕГЭ взрослые проходят через все процедуры экзамена: регистрируются, сдают телефоны и личные вещи, проходят предэкзаменационный контроль, заполняют бланки. Они могут увидеть, как осуществляется контроль на входе перед экзаменом, какие меры безопасности соблюдаются в пунктах проведения экзаменов, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы», — рассказывают в Минобре.

Родителям предложат сокращенный вариант ЕГЭ, который рассчитан не на обычные три-четыре часа, а на более сжатое время, но позволяет познакомиться с заданиями разных типов.

Каждый муниципалитет составляет свое расписание ЕГЭ для родителей. Экзамены для родителей проведут в течение марта.



Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал изменение правил ЕГЭ в России. Выпускникам разрешат пересдавать один предмет по личному выбору.

