Родителям челябинских подростков расскажут, как помочь ребенку в выборе профессии

Мамы и папы могут пройти бесплатный профориентационный курс

В России запустили первый бесплатный профориентационный курс «Родители в теме» для родителей подростков, которые хотят помочь своим детям в выборе будущей профессии. Пройти курс могут мамы и папы, проживающие в любом российском регионе, в том числе в Челябинской области. Разработали курс эксперты проекта «Билет в будущее», передает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области со ссылкой на издание «Учительская газета».

«Основная цель курса заключается в том, чтобы родители получили знания и инструменты, необходимые для поддержки профессионального самоопределения ребенка. Также он рассчитан на то, чтобы снизить родительскую тревогу и обрести уверенность за будущее ребенка»,— рассказали в газете.

Курс состоит из коротких видео-уроков, объединенных в пять тематических модулей. Из первого родители подростков узнают о нелинейности, сложности и комплексности современных профессиональных траекторий. Во втором модуле эксперты расскажут, как поддержать подростка. В третьем рассмотрят рынок труда. В четвертом родителям расскажут о том, как выбрать вуз или колледж и как построена образовательная траектория. В пятом участникам курса дадут практический план действий поддержки подростка.

Пройти курс можно на официальном сайте проекта «Билет в будущее».