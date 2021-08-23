Родители учащихся организуют контроль за качеством школьного питания

Минпросвещения разработает для этого методические рекомендации

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о разработке методических рекомендаций, которые помогут усилить контроль родителей за горячим питанием в школах. Глава ведомства сказал об этом на первом Всероссийском родительском форуме по вопросам школьного питания, который прошел 19—20 августа в Саранске, сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ.

«Ни для кого не секрет, что вопросы ежедневного питания детей — а именно в школе они проводят большую часть своего времени — зачастую волнуют родителей ничуть не меньше, чем вопросы качества образования, и поэтому они являются для нас особым приоритетом», — подчеркнул министр.

На форум поступили предложения от 27 регионов России. Бесплатным горячим питанием обеспечены все 7,3 миллиона школьников младших классов. Министр озвучил результаты опроса, проведенного центром мониторинга горячего питания при Минпросвещения России: 62,5% родителей учащихся начальных классов положительно оценивают организацию школьного питания.

Сергей Кравцов подчеркнул, что у родителей должны быть возможности непосредственно влиять на процесс контроля за организацией школьного питания. Но для большей удовлетворенности организацией питания детей в школах необходимо принимать комплекс мер. Министр отметил, как важно разработать и вынести на широкое общественное обсуждение Национальную долгосрочную комплексную программу в области школьного питания и продовольственного обеспечения школ. Независимая оценка качества питания в образовательных организациях должна быть сформирована на основе родительского контроля.

Также в планах — определение единых требований и порядка информирования родителей об условиях питания. Планируется, что новые методические рекомендации позволят создать еще больше условий для участия родителей в контроле за организацией школьного питания.

Напомним, в Челябинской области поддержали идею детского омбудсмена Анны Кузнецовой об организации спецпитания для нуждающихся в особом меню детей.

В Челябинской области по поручению Владимира Путина все учащиеся начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием. С прошлого года по решению губернатора области Алексея Текслера все ученики младших классов получают витаминизированное молоко.

