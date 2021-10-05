Родители челябинских школьников готовы потратить на подарок учителю 2400 рублей

По величине суммы город на 10-м месте среди городов-миллионников

Расходы на подарок классному руководителю от его класса за два года выросли на 20%. О том, что планируют дарить учителям родительские коллективы и сколько денег на это собираются потратить, ко Дню учителя выяснил сервис поиска работы SuperJob.

Подарок для классного руководителя в среднем по стране обойдется в 3200 рублей. В Челябинске на это готовы потратить 2400 рублей. Среди российских городов-миллионников это десятый результат по величине суммы, выделяемой на подарок.

Родительские коллективы в Москве потратят больше всех — в среднем 4000 рублей. В Санкт-Петербурге средний бюджет составляет 3000 рублей.

Из опроса выяснилось, что самый популярный знак внимания на День учителя — букет. Такой подарок преподавателю планируют сделать 43% родителей.

На втором месте — подарочные сертификаты (13%).

На третьем — наборы сладостей (12%).

Еще 6% опрошенных планируют дарить классным руководителям деньги.

А 2% — технику для работы, например, принтер или планшет.

Среди других подарков на профессиональный праздник — книги, билеты в театр, часы, фотоальбомы, ручки и прочее.

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