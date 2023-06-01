Родители семерых детей из Челябинской области награждены орденом «Родительская слава»

Семью Беловых от имени президента чествовал полпред Владимир Якушев

Южноуральцы Екатерина и Мстислав Беловы, воспитывающие семерых детей, указом президента России награждены орденом «Родительская слава». Сегодня, 1 июня, состоялась церемония вручения награды с участием полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Особые поздравления по видеосвязи семье направил президент России Владимир Путин.

Согласно тексту президентского указа, орден вручен чете Беловых «за заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей».

«Это большое счастье и колоссальный труд — в режиме 24/7 без выходных и отпусков. При этом Екатерина Евгеньевна и Мстислав Юрьевич успешно совмещают родительство с работой и волонтерской деятельностью», — отметил в поздравительном слове Владимир Якушев.

Екатерине и Мстиславу удается обеспечить всестороннее развитие всем детям. По словам многодетной мамы, у каждого есть свои достижения: в спорте, художественном творчестве, музыке, шахматах.

«В наших семейных традициях дарить любовь детям, делать всё для их успешного будущего. Многодетным семьям — особое уважение и внимание. Мы всегда им помогали и будем помогать. Ведь будущее региона всегда в детях», — подчеркнул Алексей Текслер.Семья Беловых также пообщалась в режиме ВКС с президентом России Владимиром Путиным, который поблагодарил южноуральцев за ответственное родительство и поздравил с высокой наградой.

«Очень благодарны за то, что нас как-то выделили, поздравили. Желаем всем семьям мира, добра любви. Чтобы у всех все получалось, чтобы мечты сбывались, дети и самые близкие люди были здоровы. Это самое главное»,— сказала Екатерина Белова.

Помимо семьи Беловых государственных наград удостоились старшая медицинская сестра гематологического отделения Челябинской областной клинической больницы Галина Митраченкова, операционная медицинская сестра той же больницы Светлана Медведева, тренер и спортивный организатор Габидулла Гиниятуллин и слесарь по ремонту автомобилей «Почты России» Борис Васильцов.