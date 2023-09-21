Дополнительную выплату могут получить родители, которые вышли на пенсию, но ребенок еще нуждается в их помощи и материальной поддержке.

На такую выплату могут рассчитывать все родители пенсионного возраста, пока дети несовершеннолетние. После 18-летия выплата положена, если ребенок студент и учится очно (пока ему не исполнится 23). На заочном отделении материальная помощь не положена, как и на службе в армии.

«Повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии за иждивенца устанавливается в заявительном порядке. Подать заявление можно в личном кабинете на портале госуслуг, в МФЦ или ближайшей клиентской службе Социального фонда», — отметил исполняющий обязанности управляющего областного социального фонда России Владимир Шаронов.
Получить выплату за одного ребенка могут оба его родителя. Размер надбавки определяют по фиксированной выплате к страховой пенсии. Эта сумма составляет 7567 рублей (для неработающих пенсионеров). Таким  образом, за каждого ребенка до 23 лет можно получить треть выплаты, то есть 2522 рубля.