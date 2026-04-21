Родители магнитогорских школьников «сдали» ЕГЭ

Задачей акции было не проверить знания взрослых, а показать прозрачность процедуры госэкзамена

В Магнитогорске в десятый раз прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Школа № 25 при консерватории превратилась в настоящий пункт сдачи экзамена. Мамы и папы смогли прочувствовать на себе все, что предстоит их детям на пороге взрослой жизни: от строгого инструктажа до решения заданий.





В этом году родителям предложили пройти тестовую часть по русскому языку. Как объяснила Екатерина Марусова, главный специалист отдела организации общего образования городского управления образования, задача акции — не проверить знания взрослых, а показать, насколько прозрачна процедура ЕГЭ:





«В этом году никаких новшеств и изменений не было, процедура осталась такой же, как в прошлом году. Родители познакомятся с процедурой проведения госэкзамена, наша задача — показать, что ничего страшного здесь нет, в пункте сдачи ЕГЭ благоприятная обстановка, и самое важное — соблюдается объективность проведения государственной итоговой аттестации».













Дарья Курьева впервые принимает участие в данной акции. Ее сын сейчас готовится к ЕГЭ по русскому языку и базовой математике.





Родительница убеждена: залог успеха — это хорошая подготовка и уверенность в себе.

«Для детей это очень ответственный период, они очень переживают, и я думаю, что мы, пройдя это все, выйдем со своими впечатлениями и эмоциями на родительскую общественность, дадим какие-то рекомендации. Интересно и проверить свои знания, потому что школу мы окончили давно», — говорит Дарья.





Мамы стремятся разделить с детьми часть переживаний, ведь, как утверждают психологи, настроение родителей передается детям. Сами мамы волнения не чувствуют, считая ЕГЭ не финалом, а лишь очередным жизненным этапом, способом оценить школьные знания, не более того.

«Мы сейчас напишем экзамен, увидим, что это не так страшно и если мы смогли, то и у наших детей точно получится. Ведь у них замечательный учитель русского языка, которая готовит учеников к самым высоким баллам и к победам на всероссийских олимпиадах», — делится Альфия Хунафина.





Впрочем, все было по‑настоящему: телефоны и личные вещи сдали на хранение, в аудиторию взяли только паспорт, ручку, воду и лекарства, если нужно.

Организаторы провели инструктаж, а потом прямо при родителях распечатали комплекты заданий — как на настоящем экзамене.

Автор: Татьяна Огурцова