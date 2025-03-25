Родители детей‑инвалидов в Челябинской области получили более 73 тысяч оплачиваемых выходных

СФР направил свыше 331 млн рублей на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми

В 2024 году Отделение Социального фонда России по Челябинской области оплатило 73 270 дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. Общая сумма выплат составила более 331,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Работающие родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Эти дни можно использовать подряд, разделить между родителями или накопить до 24 дней в течение года. Выходные оплачиваются работодателем по среднему дневному заработку, а СФР компенсирует эти расходы.

«Родители могут гибко использовать дополнительные выходные дни, распределяя их между собой или накапливая в течение года. Но эти дни нельзя перенести на следующий год или получить денежную компенсацию. Если в семье несколько детей с инвалидностью, количество выходных не увеличивается», — поясняет и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Дополнительные выходные дни не предоставляются во время отпуска (ежегодного, без сохранения зарплаты, по уходу за ребенком), однако у второго родителя право на них сохраняется. Оба родителя должны быть официально трудоустроены.

Для оформления выходных необходимо обратиться в отдел кадров с заявлением и необходимыми документами: свидетельством о рождении ребенка, документами о месте жительства, справкой об инвалидности и справкой с работы второго родителя о количестве уже использованных им выходных. Если родитель менял работу в течение года, потребуется справка с предыдущего места работы.

Кроме дополнительных выходных, родители и опекуны детей-инвалидов могут воспользоваться льготой по досрочному выходу на пенсию.