В Челябинской области стали чаще записывать детей в первый класс через интернет

Итоги приемной кампании 2022—2023 учебного года

В Челябинской области официально завершилась приемная кампания в первые классы. Было подано более 49 000 заявлений. Из них 54% зарегистрированы через электронные сервисы ГИС «Образование в Челябинской области» или портала «Госуслуги». По сравнению с прошлым годом данный показатель увеличился на 8%. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в региональном центре оценки качества и информатизации образования.

«Родители активно использовали новую электронную форму подачи заявлений на портале госуслуг, которая была запущена в Челябинской области накануне старта приемной кампании — в марте 2022 года. Именно понятная навигация, возможность подать заявление в удобное для заявителя время способствуют тому, что электронные сервисы становятся все более популярными», — уточнили в РЦОКИО.

Услуга подачи электронного заявления в любую параллель через ГИС «Образование в Челябинской области» доступна в течение всего учебного года.

«Кроме того, в настоящий момент прорабатываются технологии подачи заявления в электронном виде на перевод из школы в школу и записи в 10-й класс на портале госуслуг», — отметили в РЦОКИО.

Планируемые сроки реализации — IV квартал 2022 года.