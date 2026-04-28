Родители челябинских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку

Взрослые прошли полную процедуру экзамена — от досмотра до видеонаблюдения

В Челябинске на базе Образовательного центра № 2 в десятый раз прошла акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые проверили свои знания по русскому языку по специально разработанным сокращенным вариантам.

Для родителей воссоздали полную процедуру госэкзамена: досмотр, видеонаблюдение, запрет на телефоны и рассадку в шахматном порядке. Экзаменационные материалы распечатали прямо перед началом.





Начальник управления общего образования регионального Минобра Елена Бухмастова отметила, что в этом году ЕГЭ сдают более 14 тысяч выпускников 11 классов и еще порядка 1300 выпускников прошлых лет. По ее словам, задача акции — помочь родителям лучше понять детей и познакомить их с правилами экзамена.





Любовь Сабирова призналась, что волновалась, но главное для нее — поддержать дочь, которая готовится к ОГЭ. А мама тройняшек-первоклассников Рузалина Мищанчук, которая сама когда-то сдавала ЕГЭ, пришла, чтобы сравнить свои ощущения.

После экзамена родителям вручили памятные сертификаты.





Ежегодно акция охватывает около тысячи родителей со всего Южного Урала.