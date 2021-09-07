Родителей полураздетого мальчика, гулявшего по Вишневой горке, привлекут к ответственности

Неблагополучную семью взяли на карандаш в министерстве социальных отношений Челябинской области

Родителям пятилетнего мальчика, который в минувшие выходные гулял один полураздетым под Челябинском, придется ответить за неисполнение своих обязанностей. Министерство социального развития Челябинской области взяло на контроль ситуацию в неблагополучной семье.

В минувшие выходные в социальных сетях появилось фото ребенка, который гулял по улице без теплой одежды в микрорайоне Вишневая горка.

«Он был голоден, попросил кушать. Мы его покормили. Через два часа стало холодно. Мальчик в одной кофточке стал замерзать. Адреса назвать не смог. Вид у него был очень неопрятный. Я сделала сообщение на „112“. И спустя час дозвонов нашим доблестным органам приехал участковый», — рассказывает автор поста Анастасия Данилова.

По словам женщины, позже она со знакомыми все же решила самостоятельно проверить, в каких условиях живет ребенок. Дверь в квартиру открыла избитая, с похмелья мать. Женщина заявила, что малыш уже дома, а его прогулка без взрослых и без теплой одежды — нормальная ситуация. По словам соседей, отец регулярно колотит жену и детей. Жильцы дома давно бьют тревогу: уже писали в полицию и в органы опеки, но ситуация не меняется.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, семья имеет статус неблагополучной и стоит на учете. Участковый полиции постоянно проводит профилактические беседы.