Родинки: удалять или оставить

Онколог рассказывает, что делать с беспокоящими образованиями на коже

Не секрет, что все родинки требуют наблюдения, особенно те, что располагаются в «горячих точках» — там, где их постоянно задевают, травмируют бритвой, натирают одеждой или прищемляют застежкой. Даже незаметные глазу человека микротравмы вызывают постоянный процесс регенерации невуса, что может стать причиной его перерождения в злокачественное образование.

Заведующая онкологическим отделением МЦ «Лотос», врач-хирург, онколог, химиотерапевт Юлия Авдеева рассказала, нужно ли удалять родинки.

«Если взять даже абсолютно здоровый участок кожи, где ничего нет, и каждый день его травмировать, можно спровоцировать появление опухоли. Что же тогда делать с родинками, которые травмируются и изменяются? Самое оптимальное — это профилактическое удаление. Такая процедура малотравматична, ее можно сделать даже в обеденный перерыв. Перед манипуляцией, в зависимости от размера невуса, обычно требуется минимум анализов — общий анализ крови и пациентам старшей возрастной группы, возможно, коагулограмма», — объясняет врач.





Удаление родинок происходит с использованием высокотехнологичных скальпелей, делается это аккуратно, щадящим методом, под местным обезболиванием. После выполнения гистологического исследования материала можно убедиться, было ли это образование доброкачественным. Если гистологическое исследование подтвердит онкологию, врач назначит лечение. Нередко такое профилактическое удаление на ранней стадии полностью решает проблему, и человек в дальнейшем просто наблюдается и счастливо живет.

«Многих пациентов волнует и эстетическая составляющая. Мало удалить новообразование, важно спрятать рубец, сделать его максимально аккуратным. Как говорят хирурги, „закрыть“ участок, чтобы было красиво, функционально и не отразилось на качестве жизни человека. Поэтому, когда речь идет о раке кожи, практически всегда подключается пластическая хирургия», — рассказывает Юлия Авдеева.

Напомним, что рак кожи, как и все виды рака, эффективнее всего поддается терапии на ранней стадии. Так что наблюдайте за состоянием своих родинок, а если возникают малейшие подозрения, сходите на консультацию к онкологу.

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