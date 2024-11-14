Роддом в Магнитогорске проверят после гибели женщины и ребенка

Родные пациентки требуют расследования

В роддоме № 1 в Магнитогорске погибли роженица и ребенок. Родным объяснили гибель сложными родами.

«Вчера в семь утра звонил в приемный покой, говорю: жена родила? Отвечают: „Очнется — вам позвонит“. А потом через знакомых мне передают, что надо съездить в больницу, что-то там неладное. Приезжаю, они говорят, ребенок погиб, жена в реанимации, нужна кровь», — рассказывает супруг погибшей Али Тауков.

С 12 ноября женщина перестала выходить на связь с родными. 13 ноября им сообщили, что ребенок погиб, а роженица в коме. Вечером она умерла.

«Мне сказали — такие случаи бывают. Они сами не смогли ей помочь, вызвали из Челябинска врачей. Боролись, но ничего не сделали в итоге. Про ребенка тоже сказали, что сразу погиб, хотели спасти, но не спасли. Весь день не мог добиться информации. Потом сказали подъехать. Я приехал, мне говорят: „Мы не смогли спасти вашу супругу“», — говорит мужчина.

Супруг погибшей обратился в Следственный комитет. Он считает, что в смерти жены виноват медперсонал роддома. Поначалу Али Тауков намеревался сделать независимую экспертизу. Но отказался от этой мысли, так как его предупредили, что процедура может занять до 10 дней. Али остался с двумя детьми пяти и одиннадцати лет.

В министерстве здравоохранения Челябинской области прокомментировали ситуацию.

«По данному факту министерство здравоохранения Челябинской области указало на необходимость проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи, оказанной пациенту в родильном доме № 1 Магнитогорска. В результате проверки будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом», — отметили в Минздраве.