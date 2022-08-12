В Челябинской области отремонтировали роддом районной больницы Сатки и оборудовали его двумя наркозно-дыхательными аппаратами нового поколения. Стоимость медоборудования составила более 4 миллионов рублей. Средства были выделены по программе модернизации первичного звена, сообщили в районной администрации.
«Две недели ушло на то, чтобы обновить роддом. В коридорах и палатах покрасили стены, провели ревизию электрооборудования, системы оповещения, заменили электрические розетки и выключатели. Новое медицинское оборудование поставили в гинекологическое и акушерское отделения. Оно уже введено в эксплуатацию и помогает появляться на свет маленьким саткинцам», — рассказали в администрации Саткинского муниципального района.
Медицинский аппарат во время операций проверяет частоту дыхания, объем потребляемого воздуха, сам измеряет давление, пульс и выводит все данные на экран. В случае резкого изменения состояния маленького пациента сообщает об этом с помощью звуковых сигналов.
Устройство включает в себя аппарат искусственной вентиляции легких и систему для дозированного введения медикаментов (инфузомат). Все это позволяет роженицам легче выходить из наркоза.
«Такое оборудование взамен морально устаревшего, очень важное для реаниматологов, помогает оперативно следить за состоянием рожениц, в экстренных случаях взвешенно мониторить жизненные показатели и принимать решения», — отмечает заведующая акушерским отделением Олеся Баруткина.
За год в роддоме Сатки принимают почти 3000 родов, проводят порядка 600 операций, из них 70—80 — это кесарево сечение, при котором необходимо новое медицинское оборудование. При необходимости оно может быть использовано как для взрослых, так и для детей.
Напомним, в Челябинской области важнейшей задачей в здравоохранении на сегодняшний день является реализация президентской программы развития первичного звена. Это своевременное приобретение оборудования и автотранспорта, а также ремонты в поликлиниках и больницах Южного Урала. Об этом в конце мая сообщил губернатор Алексей Текслер в обращении к Заксобранию региона.
В регионе планы по модернизации первичного звена отражены в соответствующей региональной программе. ИА «Первое областное» узнало, что уже сделано для повышения качества медицинской помощи в регионе.
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