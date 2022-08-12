Роддом Сатки получил два наркозно‑дыхательных аппарата стоимостью 4 млн

Медоборудование для учреждения закупили по программе модернизации первичного звена

«Две недели ушло на то, чтобы обновить роддом. В коридорах и палатах покрасили стены, провели ревизию электрооборудования, системы оповещения, заменили электрические розетки и выключатели. Новое медицинское оборудование поставили в гинекологическое и акушерское отделения. Оно уже введено в эксплуатацию и помогает появляться на свет маленьким саткинцам»,

— рассказали в администрации Саткинского муниципального района.

«Такое оборудование взамен морально устаревшего, очень важное для реаниматологов, помогает оперативно следить за состоянием рожениц, в экстренных случаях взвешенно мониторить жизненные показатели и принимать решения»,

— отмечает заведующая акушерским отделением Олеся Баруткина.