Роботы, спорт, английский и блогинг: ДПШ им. Крупской приглашает на день открытых дверей

Родители могут записать детей в кружки еще до начала летних каникул

В ближайшее воскресенье, 16 мая, Дворец пионеров и школьников имени Н. К. Крупской на Алом поле, а также его филиал в ЖК «Ньютон», проводят день открытых дверей. Преподаватели ответят на вопросы родителей и презентуют программы занятий на следующий учебный год.

На Алом поле знакомство с преподавателями и кружками продлится с 11:00 до 18:00. Подробную программу можно посмотреть по этой ссылке.

В «Ньютоне» день открытых дверей рассчитан на два часа. С 12:00 до 13:00 для посетителей проведут экскурсию по кабинетам, где педагоги расскажут о навыках, которые дети смогут приобрести на занятиях. До 14:00 преподаватели останутся в кабинетах, чтобы все родители успели задать вопросы.

Кстати, филиал ДПШ работает в ЖК «Ньютон» уже четыре года. Школьники могут посещать занятия бесплатно, кроме того, есть несколько внебюджетных направлений для взрослых и дошколят. Ребята могут попробовать себя в творческих, спортивных и технических направлениях. Для них работают аэро- и роболаборатории, Hi-Tech-центр, где дети учатся создавать модели и управлять ими, осваивают навыки компьютерной графики и 3D-моделирования. Действует тренажерный зал, групповые занятия спортивной аэробикой и дзюдо. Проходят занятия английским языком, блогингом и журналистикой.

«Еще до начала летних каникул родители челябинских школьников смогут записать своих детей в кружки и секции на следующий учебный год. 21 мая во Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской и в его филиале начнет работу приемная комиссия. Чтобы записаться на программы дополнительного образования, родителю необходимо подойти в приемную комиссию с паспортом, написать заявление и приложить копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта ребенка старше 14 лет)», — отмечают в ДПШ им. Н. К. Крупской.