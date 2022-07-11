Робототехники из Челябинской области стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады

Финал соревнований прошел в Нижнем Новгороде

Команда Челябинской области завоевала четыре медали и спецприз в финале Всероссийской робототехнической олимпиады. Победителями и призерами стали участники в разных возрастных категориях, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

В сборную Челябинской области вошли представители 19 команд из разных южноуральских городов. На протяжении трех дней ребята соревновались в 11 категориях, объединенных общей темой «Робот — друг человека». Например, одни участники собирали и программировали роботов для уборки в комнате, другие — помощников для стрижки газонов, третьи — для оказания помощи в ликвидации пожара.

«Главной особенностью олимпиады считаются дополнительные задания, о которых конкурсанты узнают в день соревнований. Это значит, что за три с половиной часа ребятам необходимо либо полностью пересобрать устройство, либо кардинально поменять программу. А когда на каждом соревновательном столе по восемь-девять команд, возможности несколько раз запустить робота и проверить правильность выполнения задачи просто нет»,— рассказал руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.

Еще одной особенностью олимпиады в этом году стал робоспорт, где участники создавали роботов, которые соревновались с роботами другой команды в автономном режиме.

По результатам олимпиады в творческой категории в младшей возрастной группе третье место заняли Иван Скорынин и Артем Садчиков из Челябинска. В категории «Робоспорт: теннис автономных роботов» на втором месте оказались Михаил Крушный и Роман Купырин из Снежинска. В категории «Основная. Группа WeDo» второе место заняли миасцы Егор Ерофеев и Никита Артемьев, а в категории «Творческая. Группа WeDo» Захар Нестеров и Марк Насонов из Миасса заняли первое место.

Специальным призом были отмечены Ярослав Шемякин, Давид Гельвер и Матвей Умрихин из Магнитогорска.