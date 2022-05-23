Робота для очистки наледи с ветрогенераторов разработала школьница из Челябинска

﻿Проект Софии Белобородовой помог ей стать призером Всероссийского форума «Мы гордость Родины»

Воспитанница челябинского детского технопарка «Кванториум» София Белобородова стала лауреатом третьей степени XV Всероссийского форума «Мы гордость Родины». Девочка успешно защитила перед экспертами проект робота для очистки ветрогенераторов от наледи. Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в пресс-службе мэрии.



«По сигналу робот определяет, какая ветроэлектрическая установка вышла из строя, и подъезжает к ней. Затем поднимает специальное устройство для очищения лопастей от наледи, чистит их и одновременно наносит антиобледенительный раствор. Так, автоматизируя процесс очистки и восстановления работоспособности турбины, и решается основная проблема в работе любого ветрогенератора — обледенение», — объяснил принцип работы устройства тренер и наставник Софии Белобородовой Александр Сусев.

Защита проектов проходила в Москве и объединила юных исследователей из 40 регионов страны. Все они прошли строгий предварительный отбор, а их работы — обязательный плагиат-контроль, проверку на новизну и значимость.

Проекты оценивались экспертным советом из профессорско-преподавательского состава ведущих вузов столицы, а также деятелей науки, культуры, искусства. Работа челябинской школьницы заинтересовала не только жюри, но и других конкурсантов.

«Планирую учесть все рекомендации жюри, улучшить конструкцию и в следующем году снова участвовать в форуме, чтобы побороться за золотую медаль», — поделилась планами София Белобородова.

Всероссийский форум «Мы гордость Родины» организован министерством просвещения России и региональной общественной организацией содействия эффективному развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании «Доктрина».