На космодроме «Восточный» прошли испытания робота «Маркер». Это разработка магнитогорского предприятия «Андроидная техника». Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил команду разработчиков с успешными результатами и оценил высокий уровень данной разработки, сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.

Робототехническая платформа «Маркер» на данный момент обладает лучшими в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе искусственного интеллекта. Проект разработан «НПО «Андроидная техника» по заказу Фонда перспективных исследований. Робот может выполнять работы по патрулированию маршрутов, охраны объектов, выявлять нарушителей периметра и перехватывать их.

Также, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин дал поручение совместно с АО НТЦ «Охрана» проработать перечень возможных робототехнических решений для использования в наземной космической инфраструктуре.

Напомним, что «Андроидная техника» является разработчиком известного робота «Федор».

Автор: Степан Тимощук.