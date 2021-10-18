Робот «Маркер» из Магнитогорска приступил к работе на космодроме «Восточный»

Глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил высокий уровень данной разработки

На космодроме «Восточный» прошли испытания робота «Маркер». Это разработка магнитогорского предприятия «Андроидная техника». Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил команду разработчиков с успешными результатами и оценил высокий уровень данной разработки, сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.



Робототехническая платформа «Маркер» на данный момент обладает лучшими в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе искусственного интеллекта. Проект разработан «НПО «Андроидная техника» по заказу Фонда перспективных исследований. Робот может выполнять работы по патрулированию маршрутов, охраны объектов, выявлять нарушителей периметра и перехватывать их.



Также, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин дал поручение совместно с АО НТЦ «Охрана» проработать перечень возможных робототехнических решений для использования в наземной космической инфраструктуре.



Напомним, что «Андроидная техника» является разработчиком известного робота «Федор».



Автор: Степан Тимощук.

