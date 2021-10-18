На космодроме «Восточный» прошли испытания робота «Маркер». Это разработка магнитогорского предприятия «Андроидная техника». Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил команду разработчиков с успешными результатами и оценил высокий уровень данной разработки, сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.
Робототехническая платформа «Маркер» на данный момент обладает лучшими в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе искусственного интеллекта. Проект разработан «НПО «Андроидная техника» по заказу Фонда перспективных исследований. Робот может выполнять работы по патрулированию маршрутов, охраны объектов, выявлять нарушителей периметра и перехватывать их.
Также, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин дал поручение совместно с АО НТЦ «Охрана» проработать перечень возможных робототехнических решений для использования в наземной космической инфраструктуре.
Напомним, что «Андроидная техника» является разработчиком известного робота «Федор».
Автор: Степан Тимощук.
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