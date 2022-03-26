Робот Федор полетит на Марс самостоятельно

Его разработчик, НПО «Андроидная техника» (Магнитогорск), предложил сделать для Красной планеты робота-кентавра

Научно-исследовательская экспедиция на Марс, нацеленная на поиск следов жизни на планете, была запланирована на 2022 год. Стало известно, что проект откладывается на неопределенный срок.

«ЭкзоМарс» — совместный проект «Роскосмоса» и Европейского космического агентства. Российская сторона отвечала за разработку десантного модуля и посадочной платформы, а также обеспечение пусковой кампании. Европейская сторона создает перелетный модуль и марсоход.

Так как Совет управляющих Европейского космического агентства посчитал невозможным продолжать сотрудничество в рамках миссии «ЭкзоМарс», в Роскосмосе приняли решение самостоятельно запустить исследовательскую миссию.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что робот Федор будет модифицирован в торсового робота с манипуляторами, подъемами головы, аппаратурой наблюдения и ретрансляциями сигнала:

«Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем „Ангара“ и с нового стартового комплекса космодрома Восточный проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.





НПО "Андроидная техника" (разработчик робота "Федор") предложило вместо "ЭкзоМарса" сделать для Красной планеты робота-кентавра.



