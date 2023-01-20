Робот-экзоскелет восстанавливает пациентов после травм в Магнитогорске

Умный корсет помогает больным вернуть утраченные навыки движения

В городской клинической больнице № 2 Магнитогорска появился робот-экзоскелет, предназначенный для реабилитации тяжелых пациентов. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Экзоскелет можно использовать для помощи людям с нарушениями двигательных функций. Такие проблемы нередко встречаются после травм, операций, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы. Робот-экзоскелет помогает вернуть утраченные навыки.

Экзоскелет — российская разработка. Он состоит из прочного каркаса и приводов, которые отвечают за перемещения. Передвигаться в таком корсете безопасно, так как робот рассчитывает безопасность движений.

«Это оборудование мы получили по областной программе реабилитации в конце прошлого года. Ввели в эксплуатацию, прошли обучение»,

— говорит реабилитолог ГКБ № 2 Ульяна Колодина.

По словам медиков, очень важно вернуть больного в вертикальное положение — это ускорит выздоровление.