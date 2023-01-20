Экзоскелет можно использовать для помощи людям с нарушениями двигательных функций. Такие проблемы нередко встречаются после травм, операций, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы. Робот-экзоскелет помогает вернуть утраченные навыки.
Экзоскелет — российская разработка. Он состоит из прочного каркаса и приводов, которые отвечают за перемещения. Передвигаться в таком корсете безопасно, так как робот рассчитывает безопасность движений.
«Это оборудование мы получили по областной программе реабилитации в конце прошлого года. Ввели в эксплуатацию, прошли обучение», — говорит реабилитолог ГКБ № 2 Ульяна Колодина.
По словам медиков, очень важно вернуть больного в вертикальное положение — это ускорит выздоровление.