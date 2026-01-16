Робопса тестируют на железнодорожной станции в Челябинске

Биоморфное устройство повысит автоматизацию производственных процессов

Компания РЖД расширяет границы технологического прогресса — на железнодорожных станциях Юга и Урала стартовали испытания биоморфных роботов в форме собак. Инновационные разработки призваны повысить эффективность и безопасность железнодорожных операций, пишут РИА Новости со ссылкой на РЖД.

В настоящее время в арсенале компании находятся три робопса. Они проходят комплексные испытания на двух стратегически важных станциях с высокой загруженностью, отличающихся климатическими условиями, — в Ростовской области и в Челябинске.

Умную «начинку» роботов создал Научно‑исследовательский и проектно‑конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС). Это биоморфное устройство, оснащенное набором сенсоров и интеллектуальным модулем для обработки данных.

Первые испытания роботов‑собак были проведены еще в декабре 2024 года на грузонапряженных станциях Московского региона. Полученные результаты позволили перейти к следующему этапу — тестированию в различных климатических зонах.

Специалисты НИИАС исследуют широкий спектр потенциальных применений биоморфных роботов в железнодорожной отрасли. Основные направления включают диагностику подвижного состава и инфраструктуры РЖД, контроль соблюдения норм охраны труда, обеспечение транспортной безопасности, закрепление подвижного состава.

Особое внимание уделяется использованию роботов в диагностике. В частности, прорабатывается возможность автоматизации технологических процессов контроля состояния грузовых вагонов при выходе из ремонта. Кроме того, робопсов научат понимать и выполнять голосовые команды человека.

Этот проект демонстрирует стремление РЖД внедрять передовые технологии для оптимизации рабочих процессов и повышения уровня безопасности на железных дорогах России.