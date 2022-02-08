Рисунки миасских школьниц выставили в столичной библиотеке Пекина

Иллюстрации созданы к рассказам о XXIV зимних Олимпийских играх

Рисунки школьниц из Миасса, созданные по рассказам китайских детей о XXIV зимних Олимпийских играх, попали на выставку в столичную библиотеку Пекина и в книгу «Моя зимняя Олимпиада. Зимние олимпийские игры глазами детей». Иллюстрации юные художницы создавали в рамках международного проекта «Мой мир», рассказали в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

В декабре 2021 года были подведены итоги международного конкурса иллюстраций «Мое представление о зимней Олимпиаде», посвященного XXIV зимним Олимпийским играм и содружеству двух стран — России и Китая. Российские школьники должны были проиллюстрировать рассказы китайских детей на тему «Моя мечта о зимней Олимпиаде», а китайские школьники — рассказы российских детей.

В числе лучших рисунков оказались иллюстрации миасских школьниц Анны Булатовой, Елизаветы Клишиной, Ангелины Хаметшиной и Марии Сперанской, которые обучаются в художественной мастерской в Доме детского творчества «Юность». Их иллюстрации разместили на художественной выставке «Зимняя Олимпиада в рисунках детей» в столичной библиотеке Пекина, а также включили в книгу «Моя зимняя Олимпиада». Совсем скоро работы можно будет увидеть в электронной версии сборника.