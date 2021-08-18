РГС Банк запустил виртуального оператора кол-центра

В 95% случаев клиент не отличает робота от живого человека

РГС Банк запустил голосового робота с уникальными возможностями. Программа и скрипты для робота разработаны совместно с компанией «Квинт». На данный момент виртуальный оператор кол-центра предлагает на исходящем канале весь спектр сберегательных продуктов РГС Банка, а также рассказывает о кредите наличными под залог авто, рассказали в компании.

Конверсия звонков с помощью виртуального голосового оператора при этом не меньше, чем у реального сотрудника кол-центра, а затраты на обработку звонков роботом гораздо ниже. Данная технология позволяет работать быстрее и требует значительно меньшего привлечения человеческих ресурсов и длительного обучения. Также робота можно в любой момент остановить, и нет необходимости оплачивать «простой» до следующего проекта.

Одно из главных его достоинств — умение общаться на простом, понятном языке, который максимально похож на человеческий голос: с помощью специальной технологии синтеза и распознавания речи он может менять линию разговора в зависимости от услышанной от клиента информации, задавать и отвечать на вопросы.

И в 95% случаев клиент не отличает робота от живого человека.

«Роботы и чат-боты сегодня способны освободить специалистов финансовых организаций от рутинных операций. Наш проект по внедрению виртуального оператора контакт-центра открыл новые возможности автоматизации клиентского сервиса. Благодаря голосовому роботу сотрудники РГС Банка получили возможность сосредоточиться на более сложной и творческой работе, уделить больше внимания решению нестандартных кейсов для повышения лояльности клиентов и не тратить время на простые операции, которые успешно выполняет робот», — рассказывает руководитель службы клиентского сервиса РГС Банка Наталья Сорокина.

«Новый сотрудник» с искусственным интеллектом обеспечивает выполнение практически полного цикла продаж банковских продуктов: выявляет заинтересованных клиентов, презентует продукт, отвечает на появившиеся вопросы, отрабатывает возражения клиентов и в случае заинтересованности переходит к оформлению продукта или переводит звонок клиента на сотрудника контакт-центра РГС Банка для дальнейшего рассмотрения кредитным отделом заявки на кредит.

«Курс на инновации и стремление внедрять передовые цифровые практики для постоянного роста качества услуг и сервиса — главный приоритет работы РГС Банка. Тем более что использование технологий искусственного интеллекта и распознавания речи только набирает масштабы. Первые результаты показывают, что данная технология выгодна для бизнеса и достаточно позитивно воспринимается клиентами, которые уже привыкли общаться с персональными голосовыми помощниками в телефонах и умных устройствах. Задача на ближайшую перспективу — найти правильный баланс, исходя из технических возможностей и восприятия клиентом такого способа коммуникаций. В наших планах, конечно, развивать эту технологию, постоянно улучшая качество работы робота и конверсию», — поясняет директор по развитию розничного бизнеса, член правления РГС Банка Марина Дембицкая.