Резкое повышение температуры ждет жителей Челябинской области 14 мая

Воздух раскалится до +27

Погода в Челябинской области начинает выправляться: если в ночь на 14 мая местами еще возможны небольшие дожди и околонулевая температура, то уже днем южноуральцев ждет аномальное тепло до +27°С. До конца недели в регионе будет становиться все жарче, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Теплый воздух, поступающий с южными потоками по западной периферии антициклона, принесет потепление до +23...+28°С в дневные часы. Ночные температуры также поднимутся до +7...+12°С»,— прокомментировали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +9°С. Может пройти слабый дождь. Днем воздух прогреется до +25°С. Будет пасмурно, но осадков не ожидается. Умеренный южный ветер.

По области ночью синоптики обещают +2...+10°С. На севере возможны слабые осадки. Днем сухо и +22...+27°С. Ветер слабый, местами возможны усиления до 12 метров в секунду.