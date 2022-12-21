Резкое потепление надвигается на Челябинскую область

Плюсовая температура ожидается уже в предстоящую пятницу

К концу рабочей недели в Челябинской области резко потеплеет. На смену ночным тридцатиградусным морозам придет климатическая норма для региона, и столбики термометров покажут около −14°C. Дневные температуры будут прогреваться до плюсовых значений, сообщила журналисту ИА «Первое областное» начальник метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

«После нескольких холодных дней в Челябинской области вновь потеплеет. С 23 декабря дневные температуры будут прогреваться до нуля градусов и выше, при этом ночью все равно будет холодно. Это связано с тем, что регион окажется на далекой периферии циклона, который идет к нам с северо-запада. Вместе с потеплением он принесет облачную погоду»,— рассказала Екатерина Выходцева.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в четверг, 22 декабря, в Челябинске сохранится холодная погода до −14 градусов. В ночь на пятницу начнет теплеть, и днем температура поднимется до +1 градуса. По предварительным данным, тепло простоит пару дней, затем в регионе снова начнет постепенно холодать. Температура начнет опускаться уже в предстоящее воскресенье.

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