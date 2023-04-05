Резкое похолодание ожидается в Челябинской области к концу рабочей недели

Рассказываем, как долго простоит прохладная погода

К концу рабочей недели в Челябинской области ожидается резкое похолодание. По данным синоптиков, в пятницу, 7 апреля, температура воздуха днем поднимется максимум до +6 градусов. В Челябинске обещают до +3 градусов. Журналист ИА «Первое областное» выяснила, с чем связано понижение температуры и надолго ли в регионе задержится прохладная погода.

«По северу пройдет быстродвижущийся циклон с холодным фронтом, который заденет Челябинскую область своей периферией. Из-за оттока арктического воздуха на нашу территорию температура воздуха значительно понизится. Также ожидаются небольшие осадки»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Температура начнет опускаться уже в четверг, 6 апреля. В ночь на пятницу ожидается похолодание до −7 градусов. В дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +6 градусов.

Однако уже в выходные в Челябинскую область вернется теплая погода.

«Циклон пройдет быстро, и в последующие дни над нами опять установится антициклон. Дневные температуры будут хорошо прогреваться, ночные также будут повышаться»,— добавила Екатерина Выходцева.

К воскресенью, 9 апреля, столбики термометров поднимутся до +13 градусов и выше.