Резкое похолодание и усиление ветра ожидает жителей Южного Урала 15 апреля

Температура снизится из‑за влияния арктического антициклона

В среду, 15 апреля, день в Челябинской области выдастся преимущественно сухим и холодным: столбики термометров покажут максимум +12°C. Температуру в регионе снизит холодный воздух, который принесет ветер с Европейской территории России. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура этой ночью приблизится к 0°C, днем поднимется до +9°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер будет северо-восточным и может разогнаться до 10 метров в секунду.

В Челябинской области на севере предстоящей ночью градусники покажут от −3 до +2°C, на юге и крайнем юге — от +3 до +8°C. Днем воздух прогреется до +7...+12°C. Облачно с прояснениями, на юге местами возможен слабый дождь. Ветер умеренный, северо-восточного направления, порывы могут достигать 18 метров в секунду.