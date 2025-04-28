Резкое похолодание и снег ожидаются в Челябинской области перед майскими праздниками

В первые дни мая вновь потеплеет

Погода в Челябинской области в последние дни апреля и первые дни мая будет неустойчивой. Перед длинными майскими выходными резко похолодает, может пойти снег. Но почти сразу температура воздуха поднимется до +13 градусов и выше. Подробнее о погоде с 28 апреля по 4 мая — в материале ИА «Первое областное».

Синоптики уточняют, что в понедельник и вторник уральские регионы будут находиться под влиянием холодной воздушной массы и циклона, которые принесут осадки и понижение температуры.

«Но уже в среду погода пойдет на поправку и воздух сразу прогреется до +8...+13 градусов»,— сообщили в центре «Фобос».

В Челябинске в ночь на вторник действительно обещают дождь со снегом и нулевую температуру. Днем 29 апреля смешанные осадки сохранятся, а максимальная температура составит всего +8 градусов. Но уже в среду осадки прекратятся, температура поднимется до +12...+14 градусов и сохранится в этих пределах до конца недели. В отдельные дни возможен дождь.

На юге Челябинской области самым холодным днем также станет вторник, но осадки обойдут эту территорию стороной. В среду — до +12 градусов, дальше — повышение до +18. В отдельные дни также возможен небольшой дождь.

В северных районах будет чуть холоднее: во вторник синоптики обещают всего +5 градусов и снегопад. Со среды и до конца недели градусники покажут около +10 градусов.

Уточняется, что проходящий циклон принесет не только «зимние» осадки, но и штормовой ветер.

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