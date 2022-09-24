Резкое похолодание и снег надвигаются на Челябинскую область

Слабый ветер в регионе сменится сильным

Бабье лето в Челябинской области сменится зимней погодой, причем резкое похолодание и даже снег придут в регион уже в понедельник, 26 сентября. Также синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о сильном ветре.

Уже в воскресенье в регионе температура воздуха заметно снизится: днем 25 сентября синоптики обещают от +15 до +20°C, в горах похолодает до +11°C, на юге по-прежнему будет тепло — до +24°C. Ожидаются небольшие и умеренные дожди, на юге прогремят грозы. В Челябинске обещают от +16 до +18°C и небольшой дождь.

В ночь на понедельник в Челябинской области обещают похолодание до +1°C, днем на севере региона будет всего плюс 4 — 9 градусов Цельсия. На юге столбики термометров поднимутся до +14°C. Местами пройдут сильные дожди, на севере с мокрым снегом.

В Челябинске в понедельник днем ожидается от +6 до +8°C. Синоптики обещают облачную погоду и дождь, местами сильный.

Как ранее журналисту ИА «Первое областное» сообщали в областном Гидрометеоцентре, похолодание связано с приближающимся к региону холодным фронтом.