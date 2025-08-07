Резкое похолодание и ливни прогнозируют в Челябинской области 8 августа

Местами пройдут грозы со шквалистым ветром

В пятницу, 8 августа, день в Челябинске выдастся спокойным. На остальной территории области пройдут дожди и усилится ветер. Отдельные районы окажутся в эпицентре непогоды — синоптики обещают ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Жара заметно спадет.

«В связи с прохождением контрастного холодного атмосферного фронта на территории Челябинской области ожидаются опасные конвективные явления»,— предупредили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью будет около +14 градусов, днем — максимум +22. Ветер восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

По области ночная температура будет варьироваться в пределах от +9 до +17 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+22 градусов. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. На крайнем западе и местами на юге ожидаются ливни, грозы и град. Ветер умеренный восточного направления, при грозах вероятно усиление до 20 метров в секунду.

Из-за непогоды в регионе объявлено штормовое предупреждение.