Резкое похолодание и грозы ожидают южноуральцев

Днем в областном центре столбики термометров поднимутся максимум до +19°C

В понедельник, 5 июня, в Челябинской области резко похолодает. Днем ртутные столбики не поднимутся выше +20°C. Также синоптики обещают грозы и дожди. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на понедельник в Челябинске похолодает до +14, +16°C. Днем столбики термометров покажут +17, +19°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В регионе 5 июля также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью ртутные столбики покажут +13, +18°C, на крайнем западе похолодает до +8°C. Днем потеплеет до +15, +20°C, на юге обещают до +25°C. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.