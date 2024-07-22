Резкое похолодание и дожди прогнозируют в Челябинской области 22 июля

Местами сохранится теплая погода

Сегодня, 22 июля, в Челябинской области ожидается непогода: почти повсеместно пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы и усиление ветра. Местами температура воздуха резко упадет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром показания термометров в Челябинске приблизятся к +17°C, днем воздух прогреется до +19°C. Облачно с прояснением, пройдет дождь, местами сильный. Град не исключается. Ветер восточной четверти, от четырех до девяти метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +22°C. Дождь с грозой, вечером — без осадков. Ветер западный до трех метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики также обещают дождливую погоду и до +17°C. Ветер северо-восточного направления, слабый.

Отметка на градуснике в Златоусте после ночи почти не поднимется и сохранится на +15°C. На протяжении всего дня дождь с грозой. Ветер восточный, до четырех метров в секунду.

Столбики термометров в Бредах зафиксируются на +25...+27 градусах Цельсия. Дождь с грозой, ближе к вечеру небо прояснится. Ветер юго-западный восемь метров в секунду.

Холоднее всего будет в Нязепетровске: градусники покажут около +14°C. В городе будут хозяйничать ливни. Ветер северо-восточного направления четыре метра в секунду.

В целом утренняя температура в Челябинской области составит около +12°C, днем будет варьироваться от +16 до +21°C, в южных районах области потеплеет до +27°C. Облачно с прояснением, дожди, в отдельных районах ожидаются ливни. Также синоптики прогнозируют грозы и град, локально крупный. Ветер преимущественно восточной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление до 25 метров в секунду.