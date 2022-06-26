Резкое похолодание и дожди обещают в Челябинской области

Синоптики прогнозируют сильный ветер

В Челябинской области теплая погода сменится прохладной. Уже сегодня, 26 июня, в Челябинской области температура воздуха заметно снизится. В регионе по-прежнему будет дождливо, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в регионе ожидается до +15°C, днем воздух прогреется незначительно — до +17, +22°C. В горах будет холоднее — от +10 до +15°C. Переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, днем отдельные порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В Челябинске этим утром ртутные столбики покажут до +13°C, днем будет от +17 до +19°C. Синоптики обещают переменную облачность и слабый дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.