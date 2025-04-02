Резкое похолодание и дождь со снегом прогнозируют в Челябинской области 3 апреля

Местами сохранится аномальное тепло

В четверг, 3 апреля, погода в Челябинской области резко испортится из-за влияния циклона, проходящего через уральские регионы. В южных районах, например, сохранится тепло до +18°C, а в горах может похолодать до +3°C и пройти снег с дождем. Ветер усилится и сменит направление на северо-западное, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью будет от +6 до +8°C. Небольшой дождь. Днем столбики термометров установятся в пределах от +11 до +13°C. Облачно с прояснением, умеренные осадки сохранятся. Ветер южный с переходом на северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области синоптики этой ночью также прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди, в горах — с мокрым снегом. Температура составит от +3 до +8°C. Днем градусники покажут от +8 до +13°C, в южных районах воздух прогреется до +18°C, в горах — от +3 до +8°C. Облачно с прояснением, осадки сохранятся. Ветер южный с переходом на северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 16 метров в секунду.