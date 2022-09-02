Резкое похолодание, дожди и грозы ожидаются в Челябинской области в выходные

В областном Гидрометеоцентре рассказали, с чем связано изменение погоды

После двух недель жары в Челябинской области резко похолодает. В предстоящие выходные, 3 и 4 сентября, в регионе ожидается до +23, +25°C. В субботу пройдут дожди с грозами, в воскресенье синоптики областного Гидрометеоцентра осадков не обещают.

«С северо-запада на нас опускается циклон, давление падает. На нашу область будут влиять сразу две фронтальные системы. В связи с этим погода в Челябинской области изменится», — рассказала журналисту ИА «Первое областное» начальник метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Предстоящей ночью в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди, местами ливни. Также возможен град. Столбики термометров покажут от +13 до +18°C, в горах и низинах ожидается понижение температуры до +9°C. Днем воздух прогреется от +20 до +25°C, на крайнем юге потеплеет до +29°C. В горах прогнозируют до +15°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, град. Ветер западной четверти от 7 до 12 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит +15, +17°C. Возможен дождь с грозой. Днем столбики термометров поднимутся до +23°C. Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западной четверти от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 4 сентября, в Челябинской области синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью будет от +3 до +8°C, днем — от +15 до +20°C. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в столице Южного Урала ожидается от +6 до +8°C, днем столбики термометров достигнут +20°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.