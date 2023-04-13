Резкое похолодание, дождь со снегом и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области 14 апреля

Водителей предупредили о гололеде на дорогах

В пятницу, 14 апреля, в Челябинской области резко похолодает. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают минусовую температуру в дневные часы, дождь, переходящий в снег, и сильный гололед. Также южноуральцев ожидает штормовой ветер.

В Челябинске в пятницу будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до минус 7—9 градусов, днем прогнозируют от 0 до −2 градусов. Ветер северо-восточный 8—13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

В Магнитогорске утром 14 апреля пройдет небольшой дождь, который днем сменится небольшим снегом. Столбики термометров покажут около 0 градусов Цельсия. Ветер до 12 метров в секунду.

В Миассе и Златоусте будет преимущественно пасмурно, без осадков. Температура воздуха составит минус 1—3 градуса.

В Озерске утром будет пасмурно, днем погода прояснится. Синоптики обещают до −2 градусов и ветер северного направления до 8 метров в секунду.

Дождь со снегом с ночи ожидается преимущественно в южных районах области. Днем осадки не прекратятся. Столбики термометров ночью на юге покажут +1 градус, на остальной территории — минус 4—9 градусов. При прояснении похолодает до −13 градусов. Днем ожидается от −4 до +1 градусов. Ветер северо-восточного направления 8—13 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать 25 метров в секунду.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой.