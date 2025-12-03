Резкое похолодание до −15 надвигается на Челябинскую область

Оно будет кратковременным

Соскучились по снегу и морозам? Они уже в пути, обещают синоптики Челябинского Гидрометеоцентра. Температура воздуха начнет потихоньку опускаться ближе к выходным. В воскресенье, 7 декабря, местами пройдут снегопады, и уже в ночь на понедельник температура резко снизится до минус 12—15 градусов. Такой она сохранится на протяжении всего дня.

«В субботу мы ожидаем заток холодного воздуха и понижение температур до −3...−5 градусов. Пройдет снег. В начале недели похолодает еще сильнее. Но эта волна холода задержится ненадолго»,— рассказала журналистам медиахолдинга «Первый областной» начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева.

Синоптик подчеркнула, что в Челябинской области нередко бывают такие условия, когда на регион обрушивается холодный фронт со снегопадами, после чего следует резкое похолодание. Такая ситуация ожидается и в конце этой — начале предстоящей недели: в воскресенье будет около −5 градусов и пройдет снег, а в понедельник, 8 декабря, уже будет от −10 до −15 градусов.

Предварительно, уже со вторника температура начнет подниматься и к четвергу, 11 декабря, будет слабоотрицательной.

«По предварительным расчетам, температурная аномалия сохранится на предстоящей неделе. Просто она будет не 8—13 градусов, как сейчас, а около четырех»,— добавила синоптик.

Начало декабря в Челябинской области действительно выдалось аномально теплым и бесснежным. Но челябинцам такая зима по душе, выяснило ИА «Первое областное».

Из-за бесснежной зимы планы по новогоднему благоустройству в регионе могут поменяться. На прямой линии Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов информировать местных жителей о том, что и как будет построено в нынешних погодных условиях.