Резкий перепад температур и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

Осадков в регионе не ожидается

Во вторник, 16 августа, в Челябинской области прогнозируют холодную ночь и теплый день. Осадков не ожидается. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Этой ночью в регионе температура воздуха составит от +5 до +10°C, в горах и низинах похолодает до +1°C. Днем столбики термометров поднимутся до +22, +27°C. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на вторник столбики термометров опустятся до +7, +9°C, днем воздух прогреется от +23 до +25°C. Переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.