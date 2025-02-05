Резкий перепад ночных и дневных температур ожидают в Челябинской области 6 февраля

Местами может пройти слабый снег

В ночь на 6 февраля местами в Челябинской области будет морозно, а днем температура воздуха может подняться до −2°C. В целом в регионе ожидается переменная облачность, местами может пройти небольшой снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«По периферии сибирского антициклона сохраняется южный вынос теплой влажной воздушной массы. При этом в приземном слое при интенсивном ночном выхолаживании ожидаются большие суточные амплитуды температур», — уточнили синоптики.

В Челябинске ожидается преимущественно солнечная погода. Ночью градусники покажут около −10…−12°C, днем — от −3 до −5. Ветер восточного направления, слабый. Утром в низинах возможен туман.

В горах и низинах области ночью похолодает до −19°C, на остальной территории — от −7 до −12°C. Днем температура воздуха поднимется до −2…−7°C. Переменная облачность, в отдельных районах слабый снег. Утром туманы и изморозь. Ветер восточный, слабый.