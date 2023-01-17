Резкие перепады температур до минус 30 градусов ожидаются в Челябинской области 18 января

В регионе сохранится солнечная погода

В ночь на 18 января в Челябинской области будет морозно, но уже днем температура воздуха поднимется почти до нуля градусов. День будет солнечным, ветер слабым, с порывами до 12 метров в секунду в отдельных районах, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этой ночью столбики термометров опустятся до минус 14—19 градусов, на юге обещают до 20 — 25 градусов с отрицательным значением, в низинах ударят морозы до −30°C. Днем температура поднимется до минус 2—7 градусов, на юге будет около −12°C. Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 2 до 7 метров в секунду, на севере в дневные часы ожидаются порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в среду синоптики прогнозируют от −16 до −18°C, днем температура установится в пределах от −3 до −5°C. Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.