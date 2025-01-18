Резкие перепады ночных и дневных температур обещают в Челябинской области 19 января

Осадков не ожидается

В ночь на 19 января, праздник Крещения Господня, в Челябинской области местами будет морозно, а где-то тепло. Днем воздух может прогреться до −4 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

По области в низинах в ночные часы температура может опуститься до −24 градусов, в горах ожидается около −9 градусов. На остальной территории синоптики обещают от −14 до −19-ти. Днем температура воздуха составит −4...-9 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Местами гололедно-изморозевые явления. Ветер ожидается слабым юго-западного направления, но местами с порывами.

В Челябинске в ночь на воскресенье температура может опуститься до −17 градусов, днем синоптики обещают около −6 градусов. Облачно с прояснением, снега не будет. Ветер слабый.