Режиссера и композитора из Москвы наградили за вклад в развитие Челябинской области

Михаил Богданов и Иркин Габитов удостоены медалей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалями «За вклад в развитие Челябинской области» композитора и режиссера-постановщика из Москвы. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Алексей Текслер оценил вклад в развитие культуры и искусства региона профессора кафедры композиции Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Михаила Богданова и режиссера-постановщика Мариинского театра Иркина Габитова.

Напомним, в марте на сцене Челябинского оперного театра состоялась премьера спектакля «Петр I», который Михаил Богданов, Иркин Габитов и другие деятели искусства создали с нуля специально для нашего театра. Красочный фоторепортаж, комментарии создателей оперы и впечатления нашего журналиста — здесь.