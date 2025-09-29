Режиссер Светлана Попова представила свой фильм осужденным в Челябинске

Ленту об ученом Игоре Курчатове показали в исправительной колонии №4

Челябинский режиссер Светлана Попова представила заключенным из исправительной колонии № 4 свой новый документальный фильм «Курчатов. Щит и меч холодной войны». Лента была создана ко Дню работника атомной промышленности и повествует о выдающемся ученом Игоре Курчатове, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

«Мне хотелось, чтобы осужденные увидели, как многогранна история нашей страны, какие люди стояли у истоков ее безопасности и развития. Мы стремились показать не только научные достижения, но и человеческие судьбы, стоящие за ними»,— поделилась Светлана Попова.

Осужденные с интересом смотрели фильм, а после обсудили увиденное с режиссером.

В ГУФСИН подчеркнули, что подобные мероприятия играют большую роль в воспитательной работе с осужденными. Они не только расширяют кругозор, но и способствуют их социальной адаптации.