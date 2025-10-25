Режиссер Камерного театра стала почетным гражданином Челябинской области

Звание Виктории Мещаниновой присвоил губернатор Алексей Текслер

Главный режиссер челябинского Камерного театра Виктория Мещанинова удостоена звания «Почетный гражданин Челябинской области». Постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на портале официальной правовой информации.

Почетное звание Виктории Мещаниновой присвоено за выдающиеся творческие заслуги и большой личный вклад в развитие театрального искусства Челябинской области.

Должность главного режиссера Камерного театра Виктория Мещанинова занимает с 1991 года. Уже более 30 лет она последовательно ищет пути к зрительским сердцам. И находит, не опускаясь до «потворства публике». Среди поставленных ею спектаклей — «Женитьба Бальзаминова», «Прекрасное воскресенье для пикника», «Русская рулетка», «Сад камней», «Ромео и Жанетта» и многие другие.